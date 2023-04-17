Омский аграрный университете сдает в аренду свое здание на улице Добровольского

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свое здание на улице Добровольского сдает в аренду Омский аграрный университет. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Помещение по адресу: Добровольского, 8 корпус 1 (литера Б) предлагается использовать под офисы или торговый объект. Оно расположено в одном здании с общежитием №4/1 университета, а также юридически здесь числятся Институт ветеринарной медицины и биотехнологии при ОмГАУ.

Арендатора определят в мае, стоимость годового пользования помещением - 1,5 млн рублей.

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