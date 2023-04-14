40% омичей поделились, что сталкивались с психологическим насилием на рабочем месте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Портал поиска вакансий SuperJob выяснил, что 40% омичей сталкивались на работе с психологическим насилием.

Согласно результатам опроса, чаще всего с абьюзивными отношения в коллективе сталкивались респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44%). Еще 45% из всех опрошенных заявили, что никогда не имели подобного опыта.

Под абьюзом на работе омичи понимают те ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс. Например, добровольно-принудительная сверхурочная работа, задержка зарплаты, выполнений поручений, которые никак не относятся к работе. От подобных проявлений абьза пострадали 30% омичей. Еще 23% респондентов сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением.

Примечательно, что с 2019 года число омичей, жалующихся на абьюз на работе выросло с 31% до 40%.

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