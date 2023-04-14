11-этажный дом построят в поселке Биофабрика в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске в поселке Биофабрика построят 11-этажный дом. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии.
Застройщиком высотки выступает ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».
Отметим, что дом будет вместит 120 квартир. Согласно проекту, из них 71 — однокомнатная, 29 -двухкомнатные и 20 — трехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 5 986 квадратных метров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru