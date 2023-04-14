11-этажный дом построят в поселке Биофабрика в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в поселке Биофабрика построят 11-этажный дом. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии.

Застройщиком высотки выступает ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».

Отметим, что дом будет вместит 120 квартир. Согласно проекту, из них 71 — однокомнатная, 29 -двухкомнатные и 20 — трехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 5 986 квадратных метров.

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