В Омской области введен режим повышенной готовности из-за пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за пожаров режим повышенной готовности введен в Омской области. Распоряжение №36-р подписал исполняющий обязанности губернатора Валерий Бойко.
Документ, подписанный 12 апреля, рекомендует главам районов принять меры, чтобы огонь не переходил с болотистых мест на иные земли и из леса или степи – в населённые пункты.
Также в рамках Распоряжения правительства предполагается усилить контроль за обстановкой, а при необходимости вводить круглосуточные дежурства. Ответственным за предупреждение ЧС назначен министр региональной безопасности Алексей Кубиц.
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