Александр Мураховский просит омичей надевать маски и вакцинироваться

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Надевать маски и вакцинироваться просит омичей министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Пост о «ковиде» он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава ведомства подписал распоряжение о возвращении 45 «ковидных» коек в общеклинический оборот. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации всё будет возвращено обратно.
При этом Мураховский просит омичей соблюдать меры профилактики, так как режим повышенной готовности в регионе еще не отменен.
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