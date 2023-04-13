Количество браков и разводов в Омской области сравнялось

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области сравнялось количество браков и разводов. Такую статистику за три месяца 2023 года приводит управление ЗАГСа.

Так, с января по март 2023 года в регионе зарегистрировали 2 130 браков и 2 005 разводов. Лидер среди муниципальных районов - Омский. Там отыграна 81 свадьба. В областном центре стало на 1 534 семьи больше.

Количество разводов также увеличилось почти на сотню - 2 005. Только в Омске в этом году распалось 1 307 пар.

Между тем, еще в конце 2022 года сотрудники ЗАГСа сообщали о «свадебном буме». Тогда сочетаться узами брака активно шли пары, в которых мужчину мобилизовали.

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