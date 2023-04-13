Городские чиновники вышли на субботник возле храма Архистратига Михаила

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Возле храма Архистратига Михаила на субботник вышли городские чиновники. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

- Вчерашний рабочий день вместе с командой руководителей администрации города завершил в сквере «Первокирпичный». Помогли местным жителям, активистам КТОС во главе с Витой Александровной Степановой привести в порядок после зимы зеленую зону и территорию рядом с храмом Архистратига Михаила, - пояснил градоначальник.

К работникам городской администрации присоединились и местные жители, а также настоятель храма отец Сергий. Он рассказал об истории строительства церкви, просветительской работе и социальных проектах.

Напомним, месячник по весеннему благоустройству города продлится до конца апреля.

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