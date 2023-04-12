В Омске решили не увеличивать в два раза территорию, которую должен убирать бизнес

Фото: Евгения ГУСЕВА

В омском Горсовете сегодня, 12 апреля, состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ. Темой обсуждения стали правки в Правила благоустройства.

Напомним, ранее горадминистрация выступила с спорной инициативой: увеличить в два раза размер прилегающей территории (с 10 до 20 метров), которую должны убирать предприниматели. В ходе публичных слушаний, прошедших незадолго до заседания комитета, представители бизнес-сообщества высказались против этой идеи.

Вице-мэр Владимир Куприянов попытался высказать позицию инициаторов поправки. Он отметил, что считает все предложения мэрии являются законными и целесообразными, однако из-за федерального законодательства, продляющего мораторий на запрет бизнеса, инициатива об увеличении прилегающей территории несвоевремена.

— Официальная позиция администрации Омска: мы считаем, что все наши предложения законны и целесообразны, но в связи с тем, что федеральным законодательством продолжен мораторий на проверки бизнеса, мы считаем поправку об увеличении территории уборки несвоевременным, — сказал Куприянов.

Комитет, в свою очередь, постановил принять все поправки в Правила благоустройства, кроме спорной. Инициативу мэрию решили отложить на неопределенный срок.

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