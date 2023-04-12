Два ребенка пострадали в ДТП на пересечении улиц Лермонтова и Жукова в Омске

Фото: Госавтоинспекция

В Омске на пересечении улиц Лермонтова и Жукова в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Всё произошло около шести часов вечера. Столкнулись автомобиль «Мазда» и «Ниссан».

- Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что на пересечении улиц Жукова и Лермонтова произошло столкновение автомобиля «Мазда» под управлением мужчины 1990 г.р. и автомобиля «Ниссан» под управлением мужчины 1985 г.р, - уточнили в ведомстве.

По итогам аварии 15-летюю девочку и 7-летнего мальчика забрали медики. В причинах и обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

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