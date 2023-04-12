Роман Вильфдан прогнозирует в Омской области резкое понижение температур на выходных

Пока полноценная весна омичам лишь только снится.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Резкое понижение температур на выходных в Омской области руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В интервью «Интерфаксу» синоптик рассказал о температуре в регионах страны на 15 и 16 апреля. Для Сибири прогноз не утешительный.
- Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на юге западной Сибири, а именно в самых густонаселенных районах: в Томской, Омской, Кемеровской областях. "Тут температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальные значения в диапазоне 10-14 градусов ниже ноля, но выделяется Томская область - тут до минус 21 градуса, - сказал Роман Вильфдан.
Модно предположить, что холодная погода «потянется» из Алтайского края, где синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru