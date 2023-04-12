Роман Вильфдан прогнозирует в Омской области резкое понижение температур на выходных

Пока полноценная весна омичам лишь только снится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое понижение температур на выходных в Омской области руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В интервью «Интерфаксу» синоптик рассказал о температуре в регионах страны на 15 и 16 апреля. Для Сибири прогноз не утешительный.

- Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на юге западной Сибири, а именно в самых густонаселенных районах: в Томской, Омской, Кемеровской областях. "Тут температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальные значения в диапазоне 10-14 градусов ниже ноля, но выделяется Томская область - тут до минус 21 градуса, - сказал Роман Вильфдан.

Модно предположить, что холодная погода «потянется» из Алтайского края, где синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и ветер до 20 м/с.

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