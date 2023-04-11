Жители Омской области смогут оформить льготную ипотеку при поступлении на службу по контракту

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омичи, проходящие военную службу по контракту, могут рассчитывать на ряд льгот и социальных гарантий. Так, этой категории граждан доступна льготная ипотека. Начальник отдела военного комиссариата Омской области Александр Крошко подробно рассказал, как отправиться служить по контракту, об условиях прохождения данного вида службы, а также о главном — социальных гарантиях, полагающихся военнослужащим, в частности о военной ипотеке.

— Военная ипотека от обычной отличается условиями. При заключении контракта с Минобороны РФ определяется, какая сумма может выплачиваться гражданину на приобретение жилья. По своему желанию военнослужащий может добавить собственные средства. Главный плюс военной ипотеки в том, что, если человек решил связать свою судьбу со службой в армии, за него в полном объеме все выплаты осуществляет Министерство обороны. Сам военнослужащий никаких дополнительных взносов в военную ипотеку не осуществляет. Еще одна особенность: если до достижения 20 лет выслуги человек был уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья, всю ипотеку за него также гасит Минобороны. Военнослужащий может приобрести квартиру или частный дом абсолютно в любом регионе нашего государства, — рассказал Крошко.

Отметим, кроме возможности оформить льготную ипотеку и других мер социальной поддержки, контрактникам представляется достойное ежемесячное жалование.

Все, кто решил подписать контракт с Минобороны РФ, могут обратиться либо на «горячую линию» ведомства по номеру 122, либо в военный комиссариат по месту жительства, либо в администрацию округа (для жителей Омска), муниципального района. Там подскажут, какой комплект документов нужно собрать, а также подробно расскажут о требованиях, предъявляемых к кандидатам.

По словам Крошко, чтобы пройти медкомиссию и оформить все необходимые документы, больше не требуется ездить по инстанциям и самостоятельно собирать справки. Теперь все можно пройти в одном месте — в центре «Сириус», расположенном на улице 8-й Марьяновской в Омске.

— По решению Правительства Омской области на базе центра «Сириус» организован пункт по работе с контрактниками. Жителям сельских районов обеспечивается бесплатная доставка, проживание, питание. Для всех потенциальных военнослужащих в центре организовано прохождение медицинской комиссии. Специалисты профильных медицинских учреждений проводят обследование непосредственно в центре «Сириус». Все сделано для удобства граждан, — отметил Крошко.

Важно отметить, что приказ о призыве гражданина на военную службу издается только после заключения военно-врачебной комиссии и прохождения профотбора. Затем кандидат отправляется в воинскую часть, где и происходит подписание контракта. Профильное подразделение, где контрактник будет служить, определяют с учетом двух факторов — уровень подготовки и состояние здоровья.

Сегодня армия дает возможность человеку не только раскрыть свой потенциал, но и получить профессию. Кроме того, после выхода на пенсию военнослужащие имеют право пройти профессиональную переподготовку по гражданской специальности. У офицеров есть возможность получить второе высшее образования совершенно бесплатно.

Напомним, те, кто решил подписать контракт с Минобороны РФ, могут обратиться в военкомат по месту жительства, администрацию одного из городских округов, муниципального района или пункт отбора, расположенный в Омске по адресу улица 3-я Островская, 3 Омске. Можно также позвонить на «горячую линию» ведомства по номеру 122.