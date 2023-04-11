Наталья Макарова официально назначена и.о. ректора Омского педуниверситета

Фото: пресс-служба ОмГПУ

Исполняющей обязанности ректора Омского педагогического университета назначена Наталья Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ее место - проректора по учебной работе заняла Едена Черненко, которая является деканом факультета истории.

О новом руководителе известно, что всю трудовую деятельность она посвятила ОмГПУ. В 1998 выпустилась с факультета истории, в 2004 закончила аспирантуру. С 2006 по 2015 год работала доцентом кафедры педагогики ОмГПУ, с 2016 по 2018 – профессором кафедры педагогики, а с 2018 занимала должность проректора по учебной работе

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