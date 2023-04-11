Несколько малоэтажек построят на улице 2-й Дачной в Омске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице 2-й Дачной в Омске построят несколько малоэтажек. Аукцион на поиск застройщика объявил департамент архитектуры и градостроительства.

Предполагается, что на двух участках в 2 020 и 2 260 «квадратов» можно будет возвести жилые здания высотой 3 - 5 этажей. Ранее здесь стояли снесенные бараки.

Прием заявок на аукцион стартует 13 апреля, итоги конкурса подведут 17 мая.

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