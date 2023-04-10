Микрорайон «Снегири» застроят в Омске до конца 2034 года

Фото: минстрой Омской области

До конца 2034 года в Омске застроят микрорайон «Снегири». Об этом сообщает региональный минстрой.

Жилые дома появятся в районе улице Светлой. Там стройфирма ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск» уже начал подготовку проекта.

Застраиваемая площадь микрорайона составит 26,3 га, где возведут 19 многоэтажек общей площадью 230 тысяч квадратов. Там же предполагается построить три детских сада, школу на 1580 мест и поликлинику.

- Сейчас девелопер занимается разработкой проектной документации и подготовкой к экспертизе на основании утвержденного проекта межевания, - уточняют в региональном минстрое.

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