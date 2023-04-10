Мэрия Омска предложила предпринимателям украсить киоски к 9 мая

Украшение торговых объектов должно создать праздничную атмосферу для омичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 9 мая украсить киоски предложила мэрия Омска. Торговые объекты должны за свой счет оформить предприниматели.

Подчеркивается, что инициатива будет касаться не только тех павильонов, которые расположены по гостевому маршруту, но и на вторсотепенных улицах.

– Мы призываем украсить к празднику фасады не только тех организаций, которые находятся на гостевом маршруте, но и весь омский бизнес. Таким образом, предприниматели города смогут без слов выразить признательность всем, кто принес нам эту победу и саму возможность жить, работать и вести бизнес, – заявил Щелконогов.

Всем поддержавшим предложение горадминистрации, необходимо придерживаться разработанной концепции, которая появится на сайте мэрии 12 апреля.

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