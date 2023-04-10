Омичи Шкуренко и Шадрин открыли офисы своей компании в Новосибирске и Кемерово

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске и Кемерово появились офисы омской компании ТД «Шкуренко». Об этом сообщает «Город55».
Филиал компании появился также в Новокузнецке (Кемеровская область). Всего три города, которые теперь будут осваивать бизнес-партнеры Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин.
Напомним, ранее филиалы появились в Томске и Барнауле. Организация специализируется на оптовой торговле продуктами питания и алкоголем.
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