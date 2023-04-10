Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 9:44

Омичи Шкуренко и Шадрин открыли офисы своей компании в Новосибирске и Кемерово

В соседних регионах появились сразу три филиала
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске и Кемерово появились офисы омской компании ТД «Шкуренко». Об этом сообщает «Город55».

Филиал компании появился также в Новокузнецке (Кемеровская область). Всего три города, которые теперь будут осваивать бизнес-партнеры Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин.

Напомним, ранее филиалы появились в Томске и Барнауле. Организация специализируется на оптовой торговле продуктами питания и алкоголем.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru