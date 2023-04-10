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НовостиОбщество10 апреля 2023 4:45

Омская мэрия ищет подрядчика, который за 163 млн рублей отремонтируют гимназию № 88

С прошлым подрядчик власти расторгли договор в середине марта
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омская мэрия ищет подрядчика, который продолжит работы по капремонту гимназии № 88, расположенной на улице 3-й Транспортной в Октябрьском округе.

Как следует из информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 163,4 миллиона рублей. Победитель аукциона должен будет до 20 декабря 2023 года будет разработать проектную документацию, усилить фундамент и стены, отремонтировать крышу и провести ряд других работ.

Напомним, в середине марта департамент строительства в одностороннем порядке расторг контракт с ООО СПК «АртСервис». Как выяснилось, компания предоставила недостоверные документы при заключении договора.

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