Иван Кротт отстранен от должности ректора Омского педуниверситета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От должности ректора Омского педуниверситета отстранен Иван Кротт. Об этом сообщает «Новый Омск».

Теперь обязанности руководителя образовательного учреждения будет исполнять теперь проректор по учебной работе, профессор кафедры педагогики ОмГПУ Наталья Макарова.

Что касается Кротта, он должен уйти на работу в правительство Омской области и возглавить министерство образования.

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