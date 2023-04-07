Сотрудники «Тепловой компании» рассказали о трудовых буднях омских коммунальщиков

Фото: пресс-служба Тепловой компании

О трудовых буднях омских коммунальщиков рассказали сотрудники «Тепловой компании». Сейчас самых главных по теплу и горячей воде в организации трудится 253 человека. Большинство рады, что нашли место работы, где их ценят.

— Я пришел в Тепловую компанию 30 лет назад, и за эти годы ни разу не пожалел. На первом месте — желание помочь людям. Всегда спешим. Когда какая-то аварийная ситуация особенно переживаешь: у кого-то нет отопления, нет горячей воды, а вдруг в квартире маленький ребенок, пожилой человек — неуютно, некомфортно в холоде, - рассказывает машинист крана Сергей Фомин.

Виталий Поскальной, который работает на вакуумной машине, тоже доволен своим местом работы. Ему есть с чем сравнивать, до этого он работал 3 года водителем маршрутки.

— Я пришел попробовать, и остался. Работа не пугает: выезжаем и днем, и ночью, но это мелочи, главное — помочь людям. И еще хочу сказать, что у нас очень дружный коллектив, никаких разногласий и споров — это тоже важно, когда речь идет о командной работе, - отметил Виталий.

Замначальника профильного цеха Денис Лакомый уточняет, что перед предприятием ставятся новые задачи, поэтому нужны новые кадры. Кандидатам на трудоустройство сейчас предлагают переобучение. Да и зарплата в организации приемлемая.

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