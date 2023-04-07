Волонтеры Омского НПЗ участвуют в донорских акциях

Постоянные, а также новые участники мероприятия прибыли в развернутый на предприятии пункт донации. Помощь в организации сбора крови оказала выездная бригада Центра крови Омской области.

По словам первого замминистра регионального минздрава Елены Шипиловой, благодаря ОНПЗ пополнился донорский запас для тяжелых больных, что поможет спасти более сотни жизней.

- Омский НПЗ в числе лидеров по эффективным донациям и количеству убежденных сторонников донорства среди промышленных предприятий Омской области, — отметила Елена Шипилова.

За весь период существования акции на ОНПЗ в ней приняли участие более двух тысяч человек. Сотрудники предприятия убеждены, что, сдавая кровь, они вносят важный вклад в дело помощи больным. На сегодняшний день на Омского НПЗ 48 сотрудников являются обладателями звания Почетный донор России.

- Мы регулярно приглашаем на предприятие представителей Центра крови. Из года в год число сотрудников, участвующих в акции милосердия, растет. Первый в этом году День донора собрал 112 добровольцев, среди которых было много новичков. Коллектив Омского нефтеперерабатывающего завода всегда проявляет готовность оказать помощь людям, чья жизнь зависит от наличия у врачей запасов крови, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, Омский нефтеперерабатывающий завод активно участвует в социальной жизни региона и формирует условия для реализации инициатив омичей. В этом году предприятие окажет поддержку 13 лучшим социальным проектам в рамках грантового конкурса «Родные города».

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