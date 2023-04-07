Прокуратура требует мэрию Омска расселить еще два аварийных дома в Нефтяниках

Фото: прокуратура Омской области

Расселить еще два аварийных дома в Нефтяниках требует от мэрии омская прокуратура. Подробности рассказывает пресс-служба ведомства.

Проверка специалистов надзорного органа прошла по адресам: улица 50 лет Профсоюзов, 81 и 85. К жилым зданиям, если их можно так назвать, у прокуратуры осталось много вопросов.

- В ходе проверки выявлены недостатки состояния конструкций многоквартирных домов, способные привести к их обрушению. Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан (на момент проверки – более 160 человек), органы местного самоуправления не принимают мер к их расселению, - уточнили в омском управлении.

Сейчас надзорный орган направил заявление в суд с требованием о расселении омичей.

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