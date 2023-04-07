ООО «Сибдор» приступило к ремонту улицы Интернациональной в Омске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске подрядчики приступили к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Так, ООО «Сибдор» начало ремонт улицы Интернациональной (участок от набережной Тухачевского до улицы Гагарина). Строители уже демонтировали старые бордюры и ограждения. ООО СПК «Дорстрой» ведет подготовительные работы на четырех участках — на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады, Петра Осминина и 50 лет ВЛКС.

В 2023 году также будут завершены работы на улицах Серова, Бородина, Вавилова и на дублере улицы Волгоградской. Кроме того, в программу комплексного ремонта вошла улица Думская.

Отметим, в этом году стартует ремонт части дорог, входящих в перечень 2024 года. Среди них: улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Заозерная, Коммунальная, Омская, Волочаевская и Театральная площадь.

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