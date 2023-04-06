Заведующий кафедрой омского вуза присвоил себе 1,4 млн руб под предлогом научного исследования

Фото: Даниил ОПАРИН
В Омске суд рассмотрит уголовное дело в отношении заведующего кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ Владимира Юша. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
— Обвиняемый с октября 2013 года по март 2014 года инициировал проведение университетом конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата», зная, что такой прибор уже был разработан и изготовлен студентом ВУЗа в рамках магистерской диссертации. В целях хищения денежных средств, выделенных университетом для оплаты научной работы, он обеспечил победу в конкурсе подконтрольной ему фирме. В дальнейшем заведующий кафедры без проведения каких-либо научных исследований подготовил и оформил от имени аффилированной организации отчет, текст которого скопировал с магистерской диссертации студента, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Поступившие на счет подконтрольной фирмы 1,4 миллиона рублей предприимчивый ученый присвоил себе.
Вину в совершении преступления Юш не признал. На имущество обвиняемого в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест.
Надзорное ведомство передало уголовное дело в Первомайский районный суд для рассмотрения.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru