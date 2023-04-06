В Омской области в ночь с четверга на пятницу резко похолодает до -13 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области ожидается резкое похолодание в ночь с четверга на пятницу. Столбик термометра местами опустится до -13 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 6 апреля, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. Местами по области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду.

В ночь с 6 на 7 апреля погода в Омске и области резко изменится: температура воздуха опустится до 0...-5, а местами будет еще холоднее — от -8 до -13 градусов. Ветер северный, северо-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду. Днем в пятницу, 7 апреля, существенных изменений в погоде ждать не стоит: воздух прогреется максимум +1 градуса. При этом в течении суток осадков на территории региона не ожидается.

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