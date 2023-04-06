В Омской области будут судить мужчину, который сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура передали в суд уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Знаменского района, сбившего 14-летнюю школьницу и скрывшегося с местам ДТП.

По мнению следствия, вечером 13 января 2023 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Тойота Королла», двигался по улицам с. Знаменского. В один момент он выехал на полосу встречного движения, где сбил 14-летнюю девочку, которая с друзьями шла на стадион. После ДТП мужчина с места преступления скрылся, не оказав первую помощь пострадавшей.

В результате аварии школьница получила тяжкий вред здоровье. Скорою помощь ей вызвали дети, находившиеся рядом.

— Прокуратура района в интересах потерпевшей заявила гражданский иск о взыскании с виновника ДТП 2 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда и материального ущерба. В результате принятых мер прокурорского реагирования на имущество обвиняемого наложен арест, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина свою в вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Знаменский районный суд Омской области.

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