Виталий Хоценко призвал омских чиновников быть ближе к народу хотя бы через соцсети

Фото: правительство Омской области

Быть ближе к народу хотя бы через соцсети призвал чиновников врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он заявил 5 апреля на аппаратном совещании.

- Даже у кого страницы такие созданы, прошу активность в ваших социальных сетях увеличить. Потому что соцсети смотрят люди разных поколений. Прошу к своим жителям быть ближе, - отметил руководитель.

Хоценко подчеркнул, что вести аккаунты в соцсетях должны все региональные министры и главы районов и городов. Там необходимо пристальнее отслеживать комментарии жителей и реагировать на них.

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