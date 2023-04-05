Виталий Хоценко встретился с сенаторами от Омской области

Фото: правительство Омской области

С сенаторами от Омской области встретился врио губернатора Виталий Хоценк. Об этом сообщают «Вести.Омск».

На заседании присутствовали Елена Мизулина и Дмитрий Перминов, а также депутаты Оксана Фадина, Игорь Антропенко и Андрей Алехин.

Глава региона предложил собравшимся ежемесячно проводить подобные встречи, а также закрепить за каждым представителем территориальные органы власти для плодотворной работы.

- Распределить усилия, закрепить за каждым те федеральные органы исполнительной власти, те госкорпорации, с кем у вас всех есть свои понятные наработки общения, контакты. Нужно, чтобы руководители федеральных ведомств, госкорпораций также к нам приезжали, — чем больше таких визитов, тем больше будет решений, полезных для нашего региона, - отметил Хоценко.

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