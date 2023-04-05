Мэр Омска Сергей Шелест обсудил развитие сотрудничества с генконсулом Киргизии

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Во вторник, 4 апреля, мэр Омска Сергей Шелест встретился генконсулом Кыргызской Республики в Новосибирске Айбеком Айдарбековым.

В ходе переговоров стороны обсудили потенциал дальнейшего расширения сотрудничества в сферах образования, культуры, сельского хозяйства, нефтепереработки и нефтехимии.

В Омске выразили готовность поддержать взаимные контакты бизнеса в любых сферах, а особенно в поставках продуктов питания, легкой промышленности и реализации проектов государственно-частного партнерства. Так, омские предприниматели могут поставлять в Киргизию сыры, растительное масло, молочную продукцию, а бизнесмены из Республики — ранние овощи и фрукты.

— Пригласил предпринимателей из Киргизии на выставку «Омская марка». Она пройдет в мае. Также ждем наших коллег в августе на праздновании Дня города. По поручению главы региона Виталия Павловича Хоценко официальная и деловая делегация Омской области посетит Киргизию. Это визит даст новый импульс развитию сотрудничества, — отметил Сергей Шелест.

Айбек Айдарбеков подтвердил необходимость дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Омской областью.

— Мы были в одном государстве, у нас есть общая история, мы понимаем русский язык, и нам интересна Омская область. Сегодня я приехал познакомиться, а дальше будем работать, — сказал Айдарбеков.

Кроме того, стороны также обсудили необходимость запуска прямого рейса из Омска в столицу Киргизии — Бишкек. Сейчас омичи могут попасть только в Ош. Однако туда самолет летает лишь раз в неделю.

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