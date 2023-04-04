Оборонно-промышленные предприятия Омской области нуждаются в 2,4 тысячах специалистов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На омские предприятия оборонно-промышленного комплекса требуются еще 2,4 тысячи человек. Об этом рассказали на межотраслевой пресс-конференции, посвященной реализацию областного плана по комплектованию кадрами оборонной промышленности.

С начала 2023 года на заводы были трудоустроены более 2 тысяч человек. Еще около 800 резюме от соискателей находятся на рассмотрении. Кадровая потребность на данный момент составляет более 2,4 тысяч вакансий. Большая часть предложений исходит от АО «Омсктрансмаш», ПО «Полет», АО «ЦКБА».

Предприятиям ОПК нужны инженеры, операторы ЧПУ, токари, фрезеровщики, электросварщики. Уровень предлагаемой заработной платы разный: он зависит от графика и компетенций работника.

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