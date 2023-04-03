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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:02

На Омском заводе металлоконструкций снова сменился директор

Акционерное общество возглавил Александр Ташмуратов
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Сменился директор на Омском заводе металлоконструкций. Данные отображены в Едином государственном реестре юрлиц.

Новым руководителем стал Александр Ташмуратов, который сменил на Владислава Саса, руководившего предприятием 3 месяца.

Напомним, что «ОМЗМ-Металл» занимается производством строительных цистерн, конструкций, и резервуаров.

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