На Омском заводе металлоконструкций снова сменился директор

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Сменился директор на Омском заводе металлоконструкций. Данные отображены в Едином государственном реестре юрлиц.

Новым руководителем стал Александр Ташмуратов, который сменил на Владислава Саса, руководившего предприятием 3 месяца.

Напомним, что «ОМЗМ-Металл» занимается производством строительных цистерн, конструкций, и резервуаров.

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