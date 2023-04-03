Жительница Омской области отдала мошенникам 242 тысячи рублей, пытаясь спасти сбережения

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Черлакского района Омской области попалась на удочку мошенников и лишилась 242 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, на телефон сельчанки позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил женщине, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя. Однако собеседник убедил, что накопления можно спасти, переведя их на «безопасный счет». Кроме того, чтобы помешать намерениям аферистов, он рекомендовал ей самой взять заём в банке.

Женщина, следуя инструкциям, оформила кредит и перевела полученные средства на указанные мошенником реквизиты. Таким образом, омичка лишилась 241,5 тысяч рублей, из которых 73 тысячи рублей — это ее накопления. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Идут поиски злоумышленников.

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