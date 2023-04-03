Омская область направит 1 млрд рублей на развитие животноводства в 2023 году

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
Омская область направят более 1 миллиарда рублей на развитие основных отраслей животноводства.
Региональное правительство дополнительно выделит средства на финансирование новых направлений отрасли. Так, животноводческие предприятия смогут получить 100 миллионов рублей на приобретение и увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота, на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота для доращивания и откорма на специализированных откормочных площадках 5 миллионов рублей.
Кроме того, было увеличено финансирование субсидии на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) телят, сохранена поддержка на компенсацию затрат по приобретению кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.
Как отметили в региональном правительстве, приоритетные задачи отрасли животноводства в 2023 году: привлечь инвестиции в отрасль, техническое и технологическое оснащение отрасли, модернизировать действующие производства, повысить уровень и качество заготовки кормов, обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами и другие.
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