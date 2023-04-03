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НовостиОбщество3 апреля 2023 2:55

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей в Омской области

В частности, глава государства утвердил кандидатуру председателя Тарского городского суда
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Омской области. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, председателем Тарского городского суд была назначена Инга Пригодская, зампредседателя Центрального районного суда Омска — Анна Компанеец. Срок их полномочий составит шесть лет.

Были также утверждены судьи Центрального и Первомайского районных судов Омска. Ими стали Марина Хусенская и Мария Мироненко соответственно. Судьей Исилькульского района суда была назначена Наталья Дамм.

Кроме того, этим указом судьей Омского гарнизонного военного суда был назначен Дмитрий Воложанин.

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