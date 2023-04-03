Прокуратура нашла в Омске 10 аварийных многоэтажек, нуждающихся в срочном расселении

Прошлым летом один из аварийных домов обрушился, не дождавшись капремонта. Но это уже другая история Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев заявил в интервью ГТРК «Иртыш», что на территории областного центра находятся десять аварийных многоэтажек, которые должны быть срочно расселены. Жить в таких домах небезопасно.

Глава областной прокуратуры не назвал, какие именно дома нуждаются в экстренном расселении, однако отметил, что иски для передачи в суд уже составлены.

— Мы все понимаем опасность этих домов и проживания граждан у них. Мы проводили свою проверку. Целью этой проверки является выявление домов, где действительно нахождение которых опасно. Мы точно определили 10 домов, которые находятся в угрожающем состоянии и составили по этому поводу иски. Есть всего в той или иной степени заявлено более 50 исков уже на сегодняшний момент, с ситуациях, когда людей нужно переселять, — сказал Афанасьев.

Напомним, в Омске со скрипом идет строительство девятиэтажного дома на улице 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик находится под пристальным вниманием властей и прокуратуры города. Есть шанс, что дом не будет сдан в эксплуатацию до конца 2023 года, как это ранее обещали.

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