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НовостиОбщество3 апреля 2023 2:08

Прокуратура нашла в Омске 10 аварийных многоэтажек, нуждающихся в срочном расселении

Всего на территории города расположены более 50 домов в угрожающем состоянии
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Прошлым летом один из аварийных домов обрушился, не дождавшись капремонта. Но это уже другая история

Прошлым летом один из аварийных домов обрушился, не дождавшись капремонта. Но это уже другая история

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев заявил в интервью ГТРК «Иртыш», что на территории областного центра находятся десять аварийных многоэтажек, которые должны быть срочно расселены. Жить в таких домах небезопасно.

Глава областной прокуратуры не назвал, какие именно дома нуждаются в экстренном расселении, однако отметил, что иски для передачи в суд уже составлены.

— Мы все понимаем опасность этих домов и проживания граждан у них. Мы проводили свою проверку. Целью этой проверки является выявление домов, где действительно нахождение которых опасно. Мы точно определили 10 домов, которые находятся в угрожающем состоянии и составили по этому поводу иски. Есть всего в той или иной степени заявлено более 50 исков уже на сегодняшний момент, с ситуациях, когда людей нужно переселять, — сказал Афанасьев.

Напомним, в Омске со скрипом идет строительство девятиэтажного дома на улице 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик находится под пристальным вниманием властей и прокуратуры города. Есть шанс, что дом не будет сдан в эксплуатацию до конца 2023 года, как это ранее обещали.

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