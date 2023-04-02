В Омске 20 и 21 апреля ожидаются магнитные бури

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала традиционный прогноз магнитных магнитных бурь на 27 дней.

Согласно данным специалистов, в Омске 20 и 21 апреля ожидаются слабые магнитные бури. Более того, 10, 11, 16, 18, 27 и 28 апреля магнитосфера будет возбужденной, что ничего хорошего для омичей также не предвещает.

Добавим, в дни магнитных бурь у метеозависимых омичей может ухудшиться самочувствие. В эти дни следует оградить себя от чрезмерных нагрузок и стрессов. Специалисты рекомендуют сократить потребление соли, крепких напитков и пить как можно больше воды. Стоит помнить, что возмущения магнитосферы могут сказаться и на работе электроприборов.

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