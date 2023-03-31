Александр Бурков попросил поддержать нового губернатора Омской области Хоценко

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня вечером, 31 марта, в правительстве Омской области представили врио губернатора Виталия Хоценко. Перед присутствующими выступил и Александр Бурков, прилетевший вместе новым руководителем региона из Москвы.

Бывший глава Прииртышья в своем последнем обращении попросил поддержать Виталия Хоценко.

— Сегодня у нас в регионе новый руководитель. Я прошу вас поддержать Виталия Павловича. Прошу поддержать его так, как в своем время вы поддержали меня, потому что это является залогом успешной совместной работы на благо и процветание нашей родной Омской области, на благо каждого жителя региона, — сказал Бурков.

Напомним, Александр Бурков отправился в отставку по собственному желанию в минувшую среду, 29 марта.

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