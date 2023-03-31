Апрель в Омской области начнется с потепления до +14 градусов

Фото: Виталий ТИМКИВ

С потепления до +14 градусов начнется в Омской области апрель. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского метеобюро.

В субботу, 1 апреля, ночью возможно пока еще до -14°C, однако днем уже потеплеет до + 6°C. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Осадков не будет.

2 апреля днем ожидается до +10°C. Столбик термометра ночью опустится до -7°C . Ветер южный 11 м/с.

Новая рабочая неделя начнется без осадков, зато со значительного потепления. Температура днем составит +14°C, ночью -2...- 7°C. Ветер юго-западный 11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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