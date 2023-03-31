Россельхознадзор проверил свалку на полгектара в Омской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Омской области свалку на полгектара проверил Россельхознадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Несанкционированное скопление ТБО было обнаружено сотрудниками ведомства в 2017 году за фермой в Колосовском районе. Свалка заполонила земли сельхозназначения, поэтому руководство населенного пункта обязали навести порядок на подведомственной территории.
– Ведомство неоднократно информировало администрацию сельского поселения о необходимости принять меры для ликвидации свалки ТКО, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения, – уточнили специалисты.
Повторный выезд Россельхознадзора в 2023 году показал, что все предписания в адрес главы поселения были выполнении и землю вернули в сельскохозяйственный оборот.
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