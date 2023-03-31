Юрий Чащин благоустроит территорию возле Омского транспортного университета

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Возле Омского транспортного университета благоустроит территорию предприниматель Юрий Чащин. Об этом сообщает НГС55.

Привести в порядок владелец сети пекарен «Провиант» и нескольких брендовых ресторанов намерен участок на улице Маяковского, 6/1. Год назад бизнесмен рассказывал «Коммерческим вестям», что выкупил помещение для расширения бизнеса, но сейчас, видимо, планы изменились.

- Этим летом планируем там комплексное благоустройство прилегающей территории. Появится озеленение, тротуары, лавочки, фонари. Там будет организован достойный тротуар. Запустим какой-то свой новый проект, - рассказал Чащин

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