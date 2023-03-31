Омская прокуратура внесла представление стройкомпании «Эталон-Омск» за затягивание сроков с проектами школы и дорог

Микрорайон «Зеленая река», визуализация.

Прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров выехал на стройплощадку микрорайона «Зеленая река».

- Согласно заключенному ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» с органами исполнительной власти и местного самоуправления соглашению, инвестор должен был разработать и передать в собственность муниципального образования проектно-сметную документацию на объекты образования и улично-дорожной сети, в границах земельных участков, предоставленных для возведения микрорайона. Вместе с тем до настоящего времени в Администрацию Омска проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы на планируемые объекты не поступали, в связи с чем прокуратура внесла представление руководителю ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, прокурор выехал на другую стройплощадку по улице Крупской - «Квартал Драверта», где предупредил застройщиков о недопустимости нарушения сроков строительства. Качество и сроки проведения работ остаются на постоянном контроле прокуратуры округа, заверили в надзорном ведомстве.

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