Омичей приглашают на военную службу по контракту

В Омске идет прием на военную службу по контракту. Сейчас требуются практически все военные специалисты, от стрелка до командиров бригад. С обращениями работает военный комиссариат по месту жительства и пункт отбора по улице 3-я Островская, д. 3а. Полной информацией располагают в любой районной администрации и на «горячей линии» 122.

- Операторы сориентируют по условиям военной службы, порядке поступления, - пояснил врио начальника пункта Денис Николаев.

После сбора документов контрактников направляют в сборный пункт «Сириус», учрежденный минобразования и минимущества Омской области. На постоянной основе с контрактниками в «Сириусе» работают представители Министерства региональной безопасности Омской области.

Здесь военнослужащие проходят обязательно медосвидетельствование, справки выдают в течение суток. Все врачи-специалисты находятся в одном месте. В пункте организовано размещение, бесплатное трехразовое питание.

Находясь в «Сириусе», контрактники будут получать от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, после заключения идет единовременная выплата 195 тысяч рублей за счет федерального бюджета, еще 100 тысяч рублей – размер региональной единовременной выплаты. Для контрактников в зоне СВО денежное довольствие - 170-200 тысяч рублей в месяц. Есть допвыплаты за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника и т.д.

Участники СВО получают статус ветерана боевых действий и целый пакет социальных льгот - от помощи с жильем до отдыха в пансионатах.