Авиакомпанию «ЮВТ Аэро» оштрафовали на 20 тысяч рублей за 5-часовую задержку рейса Омск - Челябинск

Фото: сайт омского аэропорта.
Омская транспортная прокуратура по результатам проверки работы авиакомпании «ЮВТ Аэро» оштрафовала перевозчика за 5-часовую задержку рейса. Все это время граждане, направлявшиеся в декабре 2022 года в Челябинск, томились в омском аэропорту.
- Установлено, что в декабре 2022 года в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева допущена задержка выполнения авиарейса в город Челябинск продолжительностью более 5 часов. При этом в нарушение закона пассажирам указанного рейса авиакомпанией не был предоставлен весь комплекс гарантированных услуг, полагающихся гражданам на период ожидания вылета воздушного судна в аэропорту, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, и наказана штрафом 20 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.
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