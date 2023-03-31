Омская мэрия объединит центр недвижимости и центр хранения имущества в одно муниципальное предприятие

«Центр содержания и хранения имущества», Яндекс.Карты.

В Омске бюджетное учреждение при горадминистрации «Центр содержания и хранения имущества», согласно постановлению мэра Сергея Шелеста, будет реорганизовано. А именно - произойдет его слияние с другим БУ - «Центром недвижимости, дизайна и рекламы».

В постановлении содержится информация о том, что функции предприятий будут сохранены. Процедуру реорганизации поручено провести департаменту имущественных отношений во главе с директором Дмитрием Махиней.

Оба бюджетных учреждения подведомственны департаменту имущественных отношений. Подлежащий ликвидации «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» возглавляет Жанна Мещерякова. А руководителем подлежащего реорганизации «Центр содержания и хранения имущества» возглавляет Елена Фомина.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru