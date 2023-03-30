В Омске из-за курения загорелось бывшее здание мебельного цеха, погиб мужчина

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске при пожаре погиб мужчина: загорелось одно из зданий бывшей мебельной фабрики по улице Заводская. Предварительно следователи и пожарные назвали причину случившегося возгорания - непотушенная сигарета.

- После тушения возгорания в одном из помещений цеха обнаружен труп неизвестного мужчины. Прокуратура Советского округа г. Омска контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и специализированных служб координировал и.о. прокурора Советского округа г. Омска Петр Байер, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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