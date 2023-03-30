К 25 мая в Омске от грызунов и клещей обработают больше 100 зеленых зон

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе омской администрации сообщили, что после схода снега будут подрядчик приступит к обработке парков и скверов от грызунов и клещей. ООО «Динамика» до 25 мая должно выполнить работы на 103 озелененных территориях в черте города, но некоторые территории опрыскают спецсредствами уже к 9 мая.

- Сначала в местах общего пользования проведут полевую дератизацию для избавления от грызунов, после этого приступят к акарицидной обработке. В первую очередь обработке подлежат места проведения торжественных массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Затем специалисты будут перемещаться вглубь микрорайонов, а в осенний период работы выполнят повторно, - подробно рассказали в администрации города.

Кроме того, с апреля до конца сентября четырежды будут обрабатывать территории кладбищ. Работы выполнит некоммерческое партнерство содействия защите окружающей среды «Профилактика».

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