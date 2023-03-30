76% омичей согласились на сокращение рабочей недели до 36 часов

Изменения затронут лишь тех работников, которые трудятся по графику 5/2.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До 36 часов согласились сократить рабочую неделю 76% омичей. Опрос проводился на текущей неделе.
Такое предложение озвучено на комитете Госдумы РФ по труду и соцполитике. Согласно инициативе, в неделю останутся те же 5 рабочих дней, однако в пятницу сотрудников будут отпускать в обед.
Против такой инициативы высказались 11% опрошенных. А вот на вопрос о выполнении объема работ при изменении рабочего графика, 70% уверены, что успеют всё. А 18% полагают, что такая мера скажется на производительности труда.
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