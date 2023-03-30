Новый глава Омской области оказался многодетным отцом

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Многодетным отцом оказался назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Витали Хоценко. Данные отражены в декларации о доходах 2021 года.

В документе указаны четверо несовершеннолетних детей. Получается, новый руководитель является самым многодетным среди предыдущих губернаторов.

Напомним, что Леонид Полежаев воспитывал двух сыновей, у Виктора Назарова была дочь и сын, а у Александра Буркова один сын.

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