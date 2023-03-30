В Омске стартовала подготовка к грядущему Дню Победы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Центрального округа прошло заседание организационного комитета, посвященного подготовке мероприятий к 78-й годовщине в Великой Отечественной войне.

В округе к 9 маю запланированы более 60 различных мероприятий. Так, в рамках благотворительного проекта «Год доброты – 2023» началась акция адресной помощи «ДобрОМ» по формированию волонтерского отряда. На апрель и май запланированы патриотические акции «Вспоминая тихо о былом» и «Память», «Неделя бега – Эстафета памяти» и «Посылка ветерану», ставшие уже традиционными.

— В Центральном округе в рамках празднования 78-й годовщины Победы пройдет более 60 мероприятий различного формата. Чествование и адресное поздравление получат ветераны Великой Отечественной войны. Обязательно состоится и традиционное возложение цветов к памятным местам, расположенным на территории округа, — отметил первый замглавы администрации Центрального округа Николай Лось.

Кроме того, мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в КТОСах округа. Среди них адресные поздравления ветеранов, викторины и многое другое.

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