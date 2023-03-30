В Омской области суд лишил рядового прав на 4 года за пьяное вождение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, обвиняемому в нетрезвом вождении.

Ранее Тевризский районный суд приговорил рядового Владислава Назарука к 340 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года. Машину с пьяным мужчиной за рулем остановили 17 декабря 2022 года.

Военный суд по совокупности приговоров счел оптимальным наказанием для рядового 280 часов обязательных работ, штраф в размере 320 тысяч рублей и лишение прав на срок 4 года 4 месяца 8 дней.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные для этого сроки.

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