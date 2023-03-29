Гостиница Cosmos откроется в Омске летом 2023 года

Проект омской гостиницы.

Летом 2023 года в Омске откроется гостиница Cosmos. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на представителей отеля.

- Мы не открывали продажи, потому что пока не готовы принимать гостей. Ориентировочное открытие планируется в июне. Соответственно, ближе к этому времени мы будем готовы выгрузить цены на сайт, - сообщили в отделе бронирования.

Напомним, что инвестором отеля выступил глава крупнейшей в России компании АФК «Система» - миллиардер Владимир Евтушенков. Он планировал построить гостиницу к Молодежному чемпионату мира по хоккею, часть матчей которых должны были пройти в Омске, но отменился из-за СВО.

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